Schwinger Samuel Giger gewöhnt sich an seine Bekanntheit

Keystone-SDA

Der Unspunnensieger Samuel Giger hat sich langsam an den Hype um seine Person gewöhnt, wie er der Tageszeitung "Blick" verriet. Früher habe er oft Gespräche abrupt beendet, weil es ihm zu viel geworden sei.

(Keystone-SDA) Dies habe sicher nicht sehr freundlich und sympathisch gewirkt, gestand sich der 27-jährige Schwinger im Interview vom Mittwoch ein. Heute könne er es gelassener nehmen, wenn er beispielsweise beim Einkaufen fotografiert werde. Richtig wohl fühle er sich dabei aber immer noch nicht.

Gänzlich kalt lassen ihn hingegen kritische Kommentare zu seiner sportlichen Leistung. Fürs bevorstehende Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Mollis GL fühle er sich mental bereit, sagte der 125-Kilo-Mann weiter.

Bereits vor drei Jahren wandte sich Giger laut dem Interview an einen Hypnotiseur, der ihm helfen sollte, seine Leistung im entscheidenden Moment abrufen zu können. Wo er früher am gewaltigen Druck zerbrochen sei, wolle er heute von Problemen im Kopf nichts mehr wissen.