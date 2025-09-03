Schwingerkönig Armon Orlik fährt lieber Velo als Auto

Keystone-SDA

Seit vergangenem Sonntag hat die Schweiz - oder zumindest die Welt des Schwingens - einen neuen König. Statt mit Kutsche und Sänfte fährt Schwingerkönig Armon Orlik aber am liebsten mit dem Velo vor.

(Keystone-SDA) «Ich fahre täglich Velo», sagt Orlik in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit CH Media. Auch im strömenden Regen fährt der 30-jährige Holzbauingenieur mit dem Velo zur Arbeit und ins Training. In seiner Freizeit ist er ebenfalls gerne auf zwei Rädern unterwegs.

An seinem Wohnort im sankt-gallischen Jona liegt für den Bündner alles in Velodistanz: das Training, die Arbeit und die Wohnung. Grundsätzlich macht es dem frisch gekrönten Schwingerkönig nichts aus, mit dem Auto zu fahren. «Ich finde einfach, dass es für mich keinen Mehrwert hat.» Wenn es nicht zwingend sei, verzichte er lieber auf das Auto.

Auch am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis vergangenes Wochenende war Orlik mit dem Drahtesel unterwegs. Er hatte eine Wohnung in Glarus und damit seine Ruhe vom Trubel des Fests. «Ein willkommener Nebeneffekt war, dass ich mit dem Velo auf das Festgelände fahren konnte.»