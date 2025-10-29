Schwyz führt elektronischen Lernfahrausweis ein

Keystone-SDA

Der Kanton Schwyz hat den elektronischen Lernfahrausweis eingeführt. Seit Montag steht neben dem Papierausweis eine digitale Version zur Verfügung, die über die "swiyu"-App genutzt werden kann.

(Keystone-SDA) Wie das Verkehrsamt Schwyz am Mittwoch mitteilte, erhalten Lernende nach bestandener Theorieprüfung den Papierausweis und zusätzlich per SMS einen Link zur Installation des elektronischen Lernfahrausweises. Die digitale Variante kann auch nachträglich online beantragt werden.

Während einer Übergangsphase bis Ende 2026 bleibt der Papierausweis obligatorisch. Beide Ausweisformen sind kostenlos und in der ganzen Schweiz sowie im Fürstentum Liechtenstein gültig.

Der digitale Ausweis enthält einen QR-Code, mit dem Polizei, Fahrlehrpersonen und Begleitpersonen die Gültigkeit in Echtzeit prüfen können. Laut Verkehrsamt leistet der Kanton mit der Einführung einen Beitrag zur Digitalisierung der Verwaltung.