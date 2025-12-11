Sechs Festnahmen nach Streit in Bundesasylzentrum in Kreuzlingen TG

Keystone-SDA

Am Mittwochabend haben sich bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern vor dem Bundesasylzentrum in Kreuzlingen ein Polizist und zwei Asylsuchende leicht verletzt. Sie wurden ins Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Aufgrund der Auseinandersetzung standen gegen 21.00 Uhr mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Thurgau und des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit im Einsatz, schrieb die Polizei am Donnerstag in einer Mitteilung.

Der Polizist erlitt leichte Kopfverletzungen, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Zwei Algerier im Alter von 23 und 31 Jahren wurden ebenfalls mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Nach einer medizinischen Behandlung wurden sie festgenommen und inhaftiert.

Insgesamt kam es laut Mitteilung zu sechs Verhaftungen. Festgenommen wurden auch zwei weitere Algerier im Alter von 18 und 23 Jahren sowie ein 21-jähriger und ein jugendlicher Marokkaner. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Der Grund für den Streit werde derzeit abgeklärt.