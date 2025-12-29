Selenskyj will US-Sicherheitsgarantien für 30 bis 50 Jahre

Über die Notwendigkeit von US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine sind sich Washington und Kiew einig, doch über deren Länge wird noch gefeilscht.

(Keystone-SDA) Im von der US-Administration lancierten Friedensplan sei ein Zeitraum von 15 Jahren mit der Möglichkeit einer Verlängerung vorgesehen, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj der staatlichen Nachrichtenagentur Unian zufolge.

«Ich habe ihm (US-Präsident Donald Trump) gesagt, dass wir sehr gern die Möglichkeit von 30, 40 oder 50 Jahren betrachten würden», gab Selenskyj den ukrainischen Standpunkt wider. Trump habe ihm versprochen, darüber nachzudenken.

Selenskyj begründete die Bitte an Trump um langfristige Sicherheitsgarantien mit dem laufenden Krieg gegen Russland.

«Ich habe ihm gesagt, dass bei uns schon Krieg ist und er fast 15 Jahre dauert», sagte der ukrainische Staatschef. Kremlchef Wladimir Putin hat im Februar 2022 den Befehl zur Invasion der Ukraine gegeben. Allerdings hat Moskau bereits Anfang 2014 die ukrainische Halbinsel Krim annektiert.

Zudem haben in der Zeit auch von Russland unterstützte Separatisten in Teilen der ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk die Macht übernommen.

Für eine Beendigung der Kampfhandlungen fordert Russland unter anderem den vollständigen Rückzug ukrainischer Truppen aus beiden Gebieten, einen Verzicht auf den Nato-Beitritt und die Verkleinerung der Armee im Nachbarland.