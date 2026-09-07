Sendung «Aktenzeichen XY» greift Vermisstenfall aus Wattwil SG auf

Keystone-SDA

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Der Fall des vermissten 27-jährigen Andreas Portmann aus Wattwil SG wird Teil der nächsten Fernsehsendung "Aktenzeichen XY". Bisher führten keine Massnahmen zu Erkenntnissen über den Verbleib des seit März vermissten Mannes.

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(Keystone-SDA) Die Sendung wird am kommenden Mittwoch im Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) ausgestrahlt, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Montag mit. Sie erhofft sich mit der Bekanntmachung des Falls im europäischen Raum neue Hinweise aus der Bevölkerung.

Andreas Portmann hielt sich bis zu seinem Verschwinden am 9. März als Wochenaufenthalter in Sargans SG auf. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass er damals kurz vor 6.00 Uhr zu Fuss zum Bahnhof ging und mutmasslich in den Zug in Richtung Rapperswil SG eingestiegen ist. Seither fehlt von ihm jede Spur.