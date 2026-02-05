The Swiss voice in the world since 1935
Seniorinnen spüren falsche Polizisten im Kanton Freiburg auf

Keystone-SDA

Die Freiburger Kantonspolizei hat drei mutmassliche "falsche Polizisten" in Untersuchungshaft genommen. Eine 92-jährige und eine 89-jährige Frau vermuteten einen Betrugsversuch und alarmierten die Polizei, woraufhin diese die Männer anhalten konnte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Freiburg erfuhr am 28. Januar gegen 20.10 Uhr von den Betrugsversuchen in Villars-sur-Glâne und der Stadt Freiburg, wie diese am Donnerstag mitteilte. Demnach hatte ein Mann zuvor die jeweiligen Wohnorte der betroffenen Frauen aufgesucht. Daraufhin konnten die Einsatzkräfte ein Auto mit drei Insassen anhalten.

Bei den mutmasslichen Tätern handelt es sich laut der Mitteilung um einen 21-jährigen algerischen Staatsangehörigen und zwei französische Staatsangehörige im Alter von 17 und 28 Jahren. Der 21-jährige Autolenker hatte zudem keinen Führerausweis. Die Ermittlungen sind noch im Gange.

