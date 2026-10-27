Sieben Verletzte bei Kettenkollision auf Freiburger Autobahn

Keystone-SDA

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Bei einer Kettenkollision auf der Autobahn A12 bei Matran FR sind am Montagnachmittag sieben Personen verletzt worden. Sie wurden in Spitäler gebracht, wie die Kantonspolizei Freiburg am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Laut ihren Angaben war ein Auto am Montag gegen 16.30 Uhr vom Pannenstreifen auf die Autobahn in Richtung Bern eingefahren. Darauf kam es zur Kettenkollision.

Der Lenker des ersten Wagens setzte die Fahrt fort. Seine Identität sei derzeit nicht bekannt, schrieb die Polizei. Die Ermittlungen seien im Gang.

Die Unfallfahrzeuge kamen quer auf den Fahrstreifen zum Stillstand und blockierten die Fahrbahn vollständig. Weil im Stau keine Rettungsgasse gebildet wurde, verzögerte sich das Eintreffen der Einsatzkräfte. Die Autobahn blieb für die Rettung und Unfallaufnahme drei Stunden gesperrt.