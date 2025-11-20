Sika übernimmt Gulf Seal in Saudi-Arabien

Keystone-SDA

Sika hat das Unternehmen Awazil Al Khaleej Industrial Co. ("Gulf Seal"), einen führenden Hersteller von Bitumen-Abdichtungsmembranen mit Sitz in Riad in Saudi-Arabien, übernommen.

(Keystone-SDA) Mit dieser Übernahme stärkt Sika die Marktposition in Saudi-Arabien und der Golfregion und erweitert das Produktangebot in der Region.

Durch das Produktionswerk in Riad und die Exportkanäle von Gulf Seal erhält Sika eine Plattform für weiteres Wachstum und kann die Fähigkeiten bei Grossprojekten im Rahmen von Saudi-Arabiens Vision 2030 und der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2034 weiter ausbauen.