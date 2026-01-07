Skifahrer in Samnaun GR tödlich verunfallt

Keystone-SDA

Ein 68-jähriger Deutscher ist am Dienstag auf einer Skipiste im Kanton Graubünden gestürzt. Er verstarb trotz umgehender medizinischer Massnahmen noch vor Ort, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Unfall passierte im Skigebiet Samnaun/Ischgl GR auf einer blauen Piste. Ein Kind fuhr in Begleitung einer erwachsenen Person zur selben Zeit talwärts wie der Skifahrer aus Deutschland, wie die Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Dabei kam es zu einer Annäherung zwischen dem Kind und dem Mann, vorauf dieser stürzte.

Beim Sturz habe sich der Mann schwere Verletzungen zugezogen. Trotz umgehender medizinischer Massnahmen durch einen Rettungsdienst und anwesenden Ärztinnen und Ärzten sei er noch am Unfallort verstorben, schrieb die Polizei weiter.

Zusammen mit der Staatsanwaltschaft ermittelt die Alpinpolizei der Bündner Kantonspolizei nun den genauen Unfallhergang.