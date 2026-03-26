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Sofia Richie ist erneut Mutter geworden

Keystone-SDA

US-Model Sofia Richie, die jüngste Tochter von Sänger Lionel Richie, ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Das verkündete die 27-Jährige auf Instagram. Henry Cecil heisst demnach ihr neugeborener Sohn, der am 18. März auf die Welt kam. "Die Lieben meines Lebens", schreibt Richie zu einem Foto, das das Baby in einem blauen Body mit ihrer Tochter in einer Jeanshose und Lätzchen zeigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Im April 2023 hatte Richie in Südfrankreich den Musikmanager Elliot Grainge geheiratet, seitdem trägt sie den vollen Namen Sofia Richie Grainge. Im Mai 2024 wurde ihre Tochter Eloise Samantha geboren.

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