Sohn von Schweizer Curling-Duo wird zum Olympia-Star

Keystone-SDA

Der anderthalbjährige Sohn des Schweizer Curling-Duos Schwaller ist an den Olympischen Spielen in Cortina zum Medienliebling geworden. Internationale Medien berichten über den Jungen, der in den sozialen Medien als "Curling-Baby" bezeichnet wird.

(Keystone-SDA) Während er die Partien seiner Eltern Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller mit seinen Grosseltern von der Tribüne aus verfolgt, wird das «Curling-Baby» mit dem Namen River häufig von Fernsehkameras gezeigt, wie der «Tages-Anzeiger» am Freitag berichtete.

Die Geschichte hat sich international verbreitet. Die Nachrichtenagentur Reuters, Medien aus Schweden und Kanada sowie der US-Sender NBC und der offizielle Olympiakanal haben über den Jungen berichtet.

Die Eltern hätten sich die Popularität nicht gewünscht. «Es war ja nicht der Plan, dass das Ganze überhaupt zum Thema wird», wurde Yannick Schwaller im «Tages-Anzeiger» zitiert. Sie seien aber froh, dass ihr Sohn in Italien dabei sei und dankbar für die Betreuung durch die Grosseltern.