Solothurner Polizei nimmt zwei mutmassliche Einbrecher fest

Keystone-SDA

In der Nacht auf Sonntag wurden in Solothurn zwei Männer festgenommen. Sie werden verdächtigt, kurz vor Mitternacht einen Einbruchsversuch verübt zu haben, wie die Solothurner Polizei am Montag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Am Samstag um 23.50 Uhr ging eine Meldung bei der Polizei ein, dass zwei Personen versuchen würden, in ein Verkaufsgeschäft einzubrechen, wie es heisst.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 47-jährigen Ukrainer und einen 42-jährigen Armenier, wie es weiter heisst. Sie seien von ausgerückten Polizeipatrouillen unweit des Tatobjekts angehalten worden.