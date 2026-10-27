Solothurner Staatsangestellte erhalten mehr Lohn

Keystone-SDA

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Staatsangestellte, Lehrkräfte und Spitalmitarbeitende im Kanton Solothurn erhalten ab 2027 eine Lohnerhöhung von 1,0 Prozent. Der Regierungsrat und die Personalverbände haben sich nach mehreren Jahren wieder auf einen Teuerungsausgleich einigen können, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Bei den Lohnverhandlungen hätten die Sozialpartner die Teuerungsentwicklung, die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Kantons sowie die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt berücksichtigt, hiess es weiter. Ebenfalls seien die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Kantons in die Entscheidung eingeflossen.

Die Lohnerhöhung gilt laut Mitteilung für das Staatspersonal, Lehrpersonen der kantonalen Schulen und der Volksschulen sowie für die Mitarbeitenden der Solothurner Spitäler AG.