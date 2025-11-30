The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

SP-Co-Präsidentin Meyer nimmt eine Auszeit

Keystone-SDA

SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer wird nicht an der Wintersession teilnehmen. Die SP-Co-Präsidentin spricht auf Instagram von "grosser Erschöpfung".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Schritt sei ihr sehr schwer gefallen, schreibt sie im Post vom Sonntag. Sie habe gefühlt, dass sie die Notbremse ziehen muss.

Die 38-Jährige bitte um «Ruhe und Zeit», um sich in ihrem privaten Umfeld zu erholen. Gleichzeitig betont die Zürcher Nationalrätin, dass die SP während ihrer Abwesenheit auf ein starkes Team zählen könne.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft