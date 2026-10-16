SP-Landrat Jan Kirchmayr will nicht in die Baselbieter Regierung

Keystone-SDA

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Der Baselbieter SP-Landrat Jan Kirchmayr verzichtet auf eine Kandidatur für den Regierungsrat. Er unterstütze nebst der bisherigen Regierungsrätin Kathrin Schweizer eine Kandidatur seines Fraktionskollegen Adil Koller, teilte er am Freitag über seinen Instagram-Kanal mit.

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(Keystone-SDA) Er sei zum Schluss gekommen, dass eine Kandidatur für die Exekutive zum jetzigen Zeitpunkt keine Option sei. Zu gerne arbeite er als Sekundarschullehrer. Bei einer Wiederwahl als Landrat am 11. April 2027 wolle er sich weiterhin verkehrs- und bildungspolitischen Themen widmen, schrieb Kirchmayr weiter.

Adil Koller, SP-Fraktionschef im Landrat und ehemaliger Parteipräsident, gab am Donnerstag bekannt, dass er sich für eine Nomination bewerbe. Die Landrätin und Liestaler Stadträtin Pascale Meschberger bewirbt sich ebenfalls. Die Partei wird am 4. November entscheiden, wen sie neben Schweizer sonst noch ins Rennen schickt. Noch offen ist, ob sich Landrat Roman Brunner ebenfalls für eine Nomination bewirbt.

Mehrere Parteien wollen Laubers Sitz

Seit der Ankündigung von Finanzdirektor Anton Lauber (Mitte), bei den Gesamterneuerungswahlen 2027 nicht mehr anzutreten, greifen gleich mehrere Parteien den Sitz an. Neben der SP hat auch die FDP bereits angekündigt, eine zweite Kandidatur zu prüfen. Die Freisinnigen werden an ihrem Parteitag am 22. Oktober entscheiden, wen sie nominieren.

Die Mitte wird am 21. Oktober festlegen, mit welchem Kandidaten sie ihren Sitz verteidigen will. Simon Oberbeck, Piero Grumelli und Remo Oser gehen in die parteiinterne Ausmarchung. Reine Formsache wird die Nomination bei den Grünen – dort stellt sich Andrea Sulzer als einzige Kandidatin zur Verfügung. Noch nicht bekannt ist, ob die GLP eine Kandidatur aufstellen wird.