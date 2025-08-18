The Swiss voice in the world since 1935
Sperrung der Autobahn A2 von Basel nach Deutschland am Sonntag

Keystone-SDA

Die Osttangente zwischen der Schwarzwaldbrücke und der Verzweigung Wiese wird vom 23. bis 25. August zeitweise gesperrt. Von Samstag ab 23.00 Uhr bis am Montag um 05.00 Uhr ist die A2 in Richtung Deutschland wegen Bauarbeiten blockiert. Es kommt zu einer Umleitung im Kleinbasel.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die umfangreiche Sperrung der Autobahn ist notwendig, damit die Sicherheit des Baustellenpersonals während der Arbeiten gewährleistet werden kann, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Montag mitteilte.

Der Verkehr nach Norden wird während der Sperrung bei der Ausfahrt Basel-Wettstein zur Grenzacherstrasse abgeleitet und über Schwarzwaldstrasse und die Schwarzwaldallee an der Baustelle vorbeigeführt. Ein Verkehrsdienst wird dann vor Ort sein. Das Astra weist aber darauf hin, dass mit einem Reisezeitverlust zu rechnen ist.

Für die Einrichtung der zweiten Bauphase auf dem besagten A2-Abschnitt sind Belagsarbeiten notwendig. Zudem müssen Fahrzeugrückhalteelemente umgestellt und Markierungen angepasst werden. Diese Arbeiten können nicht unter Verkehr durchgeführt werden, wie es im Communiqué heisst.

In Fahrtrichtung Deutschland muss die Autobahn daher komplett gesperrt werden. In der Gegenrichtung muss ein Fahrstreifen abgebaut werden, um die Sicherheit für das Baupersonal zu gewährleisten.

