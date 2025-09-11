Spital Nidwalden prüft Neubau statt Sanierung

Keystone-SDA

Die Spital Nidwalden Immobilien Gesellschaft (SNIG) prüft neben der Sanierung des bestehenden Spitalgebäudes nun auch die Möglichkeit eines kompletten Neubaus. Dieser könnte an einem neuen Standort im Kanton realisiert werden, wie die SNIG am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die für das Projekt zuständige SNIG plant seit 2023 unter dem Projektnamen «Sommervogel» den Bau eines neuen Ambulatoriums sowie die Sanierung des bestehenden, 60-jährigen Spitals in Stans.

Im Frühjahr 2025 wurde eine Denkpause eingelegt, um das Vorhaben an veränderte Rahmenbedingungen und den Beitritt zur LUKS-Gruppe anzupassen. Die laufende Überprüfung zeige nun, dass ein Neubau zusätzliche Vorteile bringen könnte, wie es im Communiqué hiess.

Die Verantwortlichen verweisen auf die hohen Kosten und den «sehr komplexen organisatorischen Aufwand» während der Bauzeit. Ein Neubau könnte nicht nur effizientere Abläufe ermöglichen, sondern auch bessere Bedingungen für Patientinnen, Patienten und Mitarbeitende schaffen. «Dies zeigt, dass es sinnvoll und vernünftig ist, jetzt auch die Variante eines kompletten Neubaus an einem neuen Standort zu prüfen», wird Hanspeter Kiser, Verwaltungsratspräsident der SNIG, in der Mitteilung zitiert.

Gemeinde und Kanton informiert

Parallel dazu werde geprüft, wie die medizinische Versorgung während einer Bauphase sichergestellt werden könne. Eine interne, interdisziplinäre Arbeitsgruppe übernimmt diese Aufgabe.

Gemeinde und Kanton wurden laut Mitteilung bereits informiert und hätten laut ersten Rückmeldungen positiv auf die neue Variante reagiert.

Für die Suche nach einem möglichen Standort wurde eine gemeinsame Arbeitsgruppe von SNIG, Gemeinde und Kanton eingesetzt, hiess es weiter.

Das frühere Kantonsspital Nidwalden gehört seit 2021 zur Luks-Gruppe. Die Spitalgebäude gehören der SNIG, die im Besitz des Kantons Nidwalden ist.