Sportplatz Murifeld in Bern soll für drei Millionen saniert werden

Keystone-SDA

Der Berner Gemeinderat legt dem Stadtrat einen Kredit von 2,94 Millionen Franken für bauliche Massnahmen auf dem Sportplatz Murifeld vor. Die Anlage soll saniert und ihre Nutzungskapazität deutlich erhöht werden.

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(Keystone-SDA) Der Naturrasen soll einem Kunstrasen weichen. Zudem ist vorgesehen, die Beleuchtung auf energieeffiziente LED-Technik umzurüsten und die Garderobenkapazität zu erweitern.

Der Sportplatz ist laut Gemeinderat seit Jahren stark ausgelastet und befindet sich in einem schlechten Zustand. Das habe zu Spielabsagen und erhöhtem Verletzungsrisiko geführt. Zudem fehle es im Südosten der Stadt an Kunstrasenfeldern, obwohl die Nachfrage nach ganzjährig nutzbaren Sportrasenflächen steige.

Stimmt der Stadtrat dem Kredit zu, sollen die Bauarbeiten im Herbst 2026 beginnen und rund sechs Monate dauern. Während dieser Zeit bleibt das Spielfeld geschlossen. Ersatzlösungen für Vereine werden durch das Sportamt organisiert.