Spritztour von Jugendlichen im Kanton Schwyz endet mit Autobrand

Keystone-SDA

Zwei Jugendliche müssen sich im Kanton Schwyz vor der Jugendanwaltschaft verantworten, weil sie am Sonntag in Altendorf eine Spritztour mit einem entwendeten Auto unternahmen. Als der Wagen in Brand geriet, suchten sie das Weite.

(Keystone-SDA) Die Feuerwehr löschte den Brand rasch, verletzt wurde niemand. Wie die Kantonspolizei Schwyz am Montag mitteilte, ging der Brand vom Motorraum aus.

Aufgrund von Zeugenaussagen fasste die Polizei beim Bahnhof Altendorf zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren. Der Jüngere gab zu, das Auto gelenkt zu haben.