Störung bei Swisscom TV – Tausende Nutzer betroffen

Keystone-SDA

Der Fernseh-Dienst der Swisscom ist am Montagabend schweizweit über Stunden ausgefallen. Grund dafür war eine Störung, deren Ursache und Dauer nach Unternehmensangaben zunächst nicht bekannt war.

(Keystone-SDA) Betroffen waren Kundinnen und Kunden, die den Fernseher nach 17 Uhr eingeschaltet hatten, wie eine Swisscom-Sprecherin am Abend der Nachrichtenagentur AWP sagte. Sei das Gerät um diese Zeit schon angeschaltet gewesen, träten keine Probleme auf. Wann die Störung behoben sein werde, konnte Swisscom gegen 20.30 Uhr allerdings nicht sagen.

Nach Angaben von allestörungen.ch vom Montagabend führte der Ausfall bei Swisscom TV zu rund 5500 Störungsmeldungen.