St. Galler Polizei nimmt mehreren Lenkern Führerausweis ab
Die St. Galler Kantonspolizei hat in der Nacht auf Sonntag mehrere alkoholisierte oder fahrunfähige Verkehrsteilnehmende kontrolliert und ihnen den Führerausweis abgenommen. In Sennwald ging der Polizei ein E-Scooter-Fahrer ins Netz, der eine Kleinmenge Betäubungsmittel bei sich hatte.
(Keystone-SDA) Der E-Scooter-Fahrer habe «Ausfallerscheinungen» gezeigt, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Sonntag schreibt. Der Mann musste den Fahrausweis sowie eine Blut- und Urinprobe abgeben. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt.
Auch in Rüeterswil, Oberbüren, Staad und Schmerikon zog die Polizei alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr.