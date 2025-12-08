Stadiongenossenschaft und FC Basel einigen sich nach Mietstreit

Keystone-SDA

Der FC Basel und die Genossenschaft Stadion St. Jakob-Park haben mithilfe einer Mediation ihre Differenzen beigelegt. Der FCB hat seine Zahlungsausstände gemäss den vertraglichen Verpflichtungen vollumfänglich an die Genossenschaft überwiesen, wie es in einer Medienmitteilung des Clubs vom Montag heisst.

(Keystone-SDA) Beide Parteien haben zudem Rahmenbedingungen für die Miete und kommerzielle Nutzung des Joggeli in einem Vertrag neu geregelt. Damit sollen Eigentümerin und Mieter «konstruktiv zusammenarbeiten» und ihre Bestrebungen für eine Erneuerung des Stadions koordinieren, wie es im Communiqué heisst.

Grund für die Differenzen waren Mietrückstände des FCB bei der Stadiongenossenschaft. Im Juni dieses Jahres einigten sich beide Parteien, eine Mediation zur Beilegung des Streits zu engagieren.