Stadler erhält ÖBB-Auftrag für sieben zusätzliche Flirt-Akku-Züge

Keystone-SDA

Stadler Rail hat einen weiteren Auftrag der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) für batteriebetriebene Regionalzüge erhalten. Demnach haben die ÖBB sieben zusätzliche Flirt-Akku bestellt.

(Keystone-SDA) Die Züge sollen im Werk in Bussnang gefertigt werden, teilte Stadler am Donnerstag mit. Die Auslieferung ist für 2028 vorgesehen. Finanzielle Angaben werden in der Mitteilung nicht gemacht.

Die neuen Fahrzeuge sollen ab dem Fahrplanjahr 2029 schrittweise bestehende Dieselzüge in Niederösterreich ersetzen. Die Bestellung ist Teil eines im Juli 2023 abgeschlossenen Rahmenvertrags über bis zu 120 Flirt-Akku-Treibzüge. Mit dem neuen Abruf erhöhten die ÖBB die bisher bestellte Anzahl, hiess es. Der erste Abruf hatte 16 Fahrzeuge umfasst.