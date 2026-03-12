The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Stadler erhält ÖBB-Auftrag für sieben zusätzliche Flirt-Akku-Züge

Keystone-SDA

Stadler Rail hat einen weiteren Auftrag der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) für batteriebetriebene Regionalzüge erhalten. Demnach haben die ÖBB sieben zusätzliche Flirt-Akku bestellt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Züge sollen im Werk in Bussnang gefertigt werden, teilte Stadler am Donnerstag mit. Die Auslieferung ist für 2028 vorgesehen. Finanzielle Angaben werden in der Mitteilung nicht gemacht.

Die neuen Fahrzeuge sollen ab dem Fahrplanjahr 2029 schrittweise bestehende Dieselzüge in Niederösterreich ersetzen. Die Bestellung ist Teil eines im Juli 2023 abgeschlossenen Rahmenvertrags über bis zu 120 Flirt-Akku-Treibzüge. Mit dem neuen Abruf erhöhten die ÖBB die bisher bestellte Anzahl, hiess es. Der erste Abruf hatte 16 Fahrzeuge umfasst.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft