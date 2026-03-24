Stadt Bern löscht erneut Lichter für Earth Hour

Keystone-SDA

Die Stadt Bern löscht am Samstag erneut gewisse Lichter im Rahmen der Earth Hour. Für die weltweite Klimaschutzaktion des WWF wird sie für eine Stunde die Beleuchtungen von Heiliggeistkirche, Zytglogge sowie der Gerechtigkeits-, Kram- und Hotelgasse ausschalten.

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(Keystone-SDA) Ausgeschaltet werden die genannten Aussenbeleuchtungen zwischen 20.30 und 21.30 Uhr. Die Beleuchtung des Münsters wird die Stadt aus Gründen der Flugsicherheit eingeschaltet lassen, wie sie am Dienstag in einer Mitteilung schrieb.

Die Earth Hour will Menschen auf der ganzen Welt auf die Bedrohung unseres Planeten durch den Klimawandel aufmerksam machen. Mit ihrer Teilnahme setze sie ein sichtbares Zeichen für den Klimaschutz und unterstreiche ihr Engagement für eine nachhaltige Klima- und Energiepolitik, schrieb die Stadt weiter. Der WWF organisiert begleitend ein Velokino beim Zytglogge.

Die Stadt Bern hat in der Vergangenheit bereits mehrere Male an der Earth Hour mitgemacht.