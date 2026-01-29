Stadt Bern soll bei lokalen Buchhandlungen einkaufen

Der Berner Stadtrat hat ein Postulat zur Förderung lokaler Buchhandlungen überwiesen. Der Gemeinderat prüft nun, ob die Stadt Bücher für Schulen, Bibliotheken und andere Stellen vermehrt lokal beschaffen kann.

(Keystone-SDA) Die GB/JA-Fraktion hatte das Postulat im März 2025 eingereicht. Anlass war unter anderem die angekündigte Schliessung der traditionsreichen Münstergass-Buchhandlung. Die Unterzeichnerinnen verwiesen auf die schwierige Lage kleiner Buchhandlungen, die zunehmend durch Online-Plattformen verdrängt würden.

Kleine Buchhandlungen böten nicht nur Fachwissen und Beratung, machten sie geltend. Sie seien auch soziale Treffpunkte mit bildungspolitischem Wert. Die Stadt habe deshalb ein Interesse daran, deren Verschwinden aufzuhalten.

Der Vorstoss wurde mit 53 zu 9 Stimmen überwiesen. Nein stimmten die Mitte und die Mehrheit der FDP. Der Trend zum Online-Shopping lasse sich auf diese Weise kaum stoppen, sagte etwa Andreas Egli (Mitte). Ladenbesitzer aus anderen Branchen würden sich zudem fragen, warum nicht auch sie von der Stadt unterstützt werden.

Die Stadtregierung werde prüfen, wo Spielraum bestehe, versprach Gemeinderätin Melanie Mettler (GLP). Zu klären sei etwa, wo bestehende Verträge oder die öffentliche Beschaffungsgesetzgebung einer Änderung entgegenstünden. Bei freihändigen Beschaffungen prüfe man gerne, was es für Möglichkeiten gebe.

Mettler wies weiter darauf hin, dass die Kornhausbibliotheken zurzeit die Hälfte ihres Bedarfs an physischen Medien über lokale Buchhandlungen beschaffen. Die andere Hälfte beziehen sie über den Schweizerischen Bibliotheksservice (SBD), der in der Berner Länggasse ansässig ist.