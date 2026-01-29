Stadt Bern will Depotstrasse aufwerten

Keystone-SDA

Der Berner Gemeinderat hat dem Stadtrat für die Sanierung der Depotstrasse einen Kredit von 4,8 Millionen Franken beantragt. Die Strasse am südwestlichen Rand der Länggasse und ihre Seitenstrassen sollen zu einer Begegnungszone umgestaltet werden, wie er am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Strassenbelag weist Risse auf und Wurzeln von angrenzenden Bäumen heben ihn an mehreren Stelle an, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schrieb. Er soll deshalb erneuert werden.

Weiter will der Gemeinderat die Sicherheit verbessern, insbesondere für Schulkinder. Hierfür sollen das Trottoir verbreitert, die Fahrbahn verschmälert, die Anzahl Parkplätze von 51 auf 32 reduziert und neu wechselseitig angeordnet werden.

Sämtliche Parkfelder im Bauperimeter sollen entsiegelt und begrünt sowie zusätzliche Bäume und Sträucher gepflanzt werden. Diese Anpassung an den Klimawandel sei Teil der Energie- und Klimastrategie der Stadt.

Das letzte Wort hat nun der Stadtrat. Bereits genehmigt wurden die Kosten für die Sanierung der unter der Depotstrasse liegenden Mischabwasserleitungen. Die Arbeiten an diesen Leitungen sowie den Gas-, Wasser- und Elektroleitungen starten im April und dauern rund zwei Jahre. Danach folgt das Projekt an der Strassenoberfläche. Die gesamte Bauzeit soll rund zweieinhalb Jahre dauern.