Stadt Biel ernennt neuen Leiter der Finanzkontrolle

Keystone-SDA

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Der Gemeinderat von Biel hat Lukas Schwarzwald zum neuen Leiter der internen Finanzkontrolle ernannt. Der 31-jährige Betriebsökonom wird seine Stelle am 1. Januar 2027 antreten.

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(Keystone-SDA) Schwarzwald ist seit 2025 stellvertretender Leiter ad interim der Internen Revision beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

Der Betriebsökonom absolvierte an der Universität Bern einen Master in Wirtschaftswissenschaften und erwarb das Zertifikat «Certified Internal Auditor». In seiner bisherigen Tätigkeit führte er unter anderem Finanz-, Projekt- und IT-Audits durch.

Aufgrund seiner Erfahrung in der Bundesverwaltung sei er mit den Strukturen der öffentlichen Verwaltung vertraut, schreibt die Stadt weiter. Schwarzwald ist deutscher Muttersprache und wohnt in Burgdorf.