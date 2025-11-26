Stadt Biel feiert 750 Jahre Freiheit

Keystone-SDA

Die Stadt Biel feiert heute das 750-jährige Jubiläum des städtischen Freiheitsbriefs. König Rudolf I. von Habsburg stellte ihn am 26. November 1275 aus. Das Dokument gewährte Biel die gleichen Rechte wie "der grossen Stadt Basel".

(Keystone-SDA) Mit der Urkunde habe der König zwar in erster Linie den Fürstbischof von Basel geehrt, schreibt die Bieler Stadtkanzlei in einer Mitteilung. Sie verschaffte der Stadt aber «das Prestige königlicher Freiheitsrechte und stärkte das Selbstverständnis Biels als selbständige Stadt unter fürstbischöflicher Hoheit.»

Biel erhielt in diesem Rahmen das Recht, einen eigenen Burgmeister und Rat zu wählen. Welche Freiheiten und Privilegien sonst noch aus Basel übernommen wurden, ist allerdings nicht bekannt: Die entsprechende Urkunde aus der Rheinstadt ist verloren gegangen.

Im Zusammenhang mit dem Freiheitsbrief finden verschiedene Veranstaltungen statt, darunter eine offizielle Feier mit Musik und Ansprachen auf dem Juraplatz am heutigen Jubiläumstag. In zwei Tagen werden das Original des Freiheitsbriefes und andere Dokumente der Öffentlichkeit vorgestellt.

Eine kleine Ausstellung zeigt zudem die Entwicklung der Bieler Stadtrechte vom städtischen Freiheitsbrief 1275 bis zum Inkrafttreten der neuen Stadtordnung im Jahr 2025. Zu sehen ist sie noch bis Ende Monat im Artspace Juraplatz, gegenüber dem ehemaligen Haus des Fürstbischofs von Basel.