Stadt Luzern ernennt erste städtische Suchtbeauftragte

Keystone-SDA

Die Stadt Luzern hat Jacqueline Mennel Kaeslin zur ersten Suchtbeauftragten ernannt. Sie wird damit Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um legale und illegale Süchte, wie die Stadt am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Zu ihren Aufgaben gehören das Monitoring und die Analyse der Sucht- und Drogenlage, die Erarbeitung einer städtischen Suchtstrategie sowie der Aufbau von Netzwerken zur Suchtprävention, hiess es im Communiqué.

Mennel Kaeslin bringt laut der städtischen Sozial- und Sicherheitsdirektorin Melanie Setz (SP) langjährige Erfahrung in Prävention und Suchtberatung mit. Sie sei für die Aufgaben die «ideale Besetzung».

Die 58-jährige Mennel Kaeslin arbeitet aktuell als Co-Geschäftsführerin bei der Suchtfachstelle «Akzent Prävention und Suchttherapie Luzern». Sie tritt ihre Stelle am 17. August an.