Stadt Luzern muss Boden eines Spielplatzes im Maihof sanieren

Keystone-SDA

In der Stadt Luzern ist der Boden des Spielplatzes Rank im Maihofquartier zu stark mit unerwünschten Chemikalien belastet. Dies hat eine vom Kanton Luzern durchgeführt Untersuchung von 21 öffentlichen Spielplätzen in der Stadt ergeben.

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(Keystone-SDA) Der Spielplatz Rank überschreite den Sanierungswert, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit. Die Stadt werde deswegen «demnächst» den verunreinigten Boden abtragen und ersetzen.

Bei der Verunreinigung handelt es sich um das krebserregende Benzo(a)pyren. Der Spielplatz Rank liege im Perimeter eines alten Ablagerungsstandorts, hiess es im kantonalen Untersuchungsbericht. Die vorgefundene Belastung könnte von belastetem Auffüllmaterial stammen.

Beim Spielplatz Rank handelt es sich laut Kanton aber um einen Einzelfall. In den anderen 20 untersuchten Spielplätzen wurde die Situation als unbedenklich eingestuft. Die Untersuchungen hätten chemische Belastungen bestätigt, wie sie im städtischen Raum üblich seien, hiess es.

In einem nächsten Schritt sollen 20 weitere Spielplätze in städtischen Regionen im Kanton Luzern untersucht werden.