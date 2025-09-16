The Swiss voice in the world since 1935
Stadt Luzern rechnet für 2026 mit Gewinn von 51,7 Millionen Franken

Keystone-SDA

Der Luzerner Stadtrat erwartet im Budget 2026 bei einem unveränderten Steuerfuss von 1,55 Einheiten einen Gewinn von 51,7 Millionen Franken. Für das nächste Jahr sind Nettoinvestitionen von 138 Millionen Franken geplant.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Stadtregierung budgetiert für 2026 bei einem Aufwand von 950,3 Millionen Franken und einem Ertrag von 975,6 Millionen Franken einen betrieblichen Überschuss von 25,3 Millionen Franken. Zusammen mit dem positiven Finanzergebnis von 26,4 Millionen Franken ergibt sich ein operativer Gewinn von 51,7 Millionen Franken.

Trotz der schwarzen Zahlen sieht Finanzdirektorin Franziska Bitzi Staub (Mitte) die Stadt Luzern vor «besonderen Herausforderungen», wie sie an der Medienkonferenz sagte. Die Weltwirtschaftslage sei unberechenbar und volatil, was heute gelte, könne morgen schon anders sein.

2026 budgetiert die Stadt Nettoinvestitionen von rund 138 Millionen Franken. Für die Schulhaussanierungen Littau Dorf, Rönnimoos, Moosmatt und Steinhof sind 41,5 Millionen Franken vorgesehen.

