Stadtbus Winterthur verzeichnet neuen Fahrgastrekord

Keystone-SDA

Stadtbus Winterthur hat im Jahr 2025 so viele Fahrgäste wie noch nie befördert. Insgesamt nutzten 32 Millionen Personen das Angebot, was einem Plus von drei Prozent entspricht.

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(Keystone-SDA) Besonders stark legten die vier Regionallinien mit einem Zuwachs von fünf Prozent zu, während das Stadtnetz um drei Prozent oder 800’000 Passagiere wuchs, wie Stadtbus Winterthur am Freitag mitteilte. Über die letzten zehn Jahre betrachtet, stieg das Fahrgastaufkommen sogar um knapp 20 Prozent oder rund fünf Millionen Menschen.

Den grössten relativen Sprung machte die Linie 12 zum Bruderhaus mit einem Plus von 73 Prozent, seit sie ganzjährig anstatt nur saisonal verkehrt. Auch die Linie 7 wuchs markant um acht Prozent und zählt mit jährlich über fünf Millionen Fahrgästen nun neben den Linien 1, 2 und 3 zu den eigentlichen Hauptlinien. Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, wurde dort der Takt in den Spitzenzeiten bereits auf 7,5 Minuten verdichtet