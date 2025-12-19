Stadtpolizei Zürich öffnet City-Wache am Samstag wieder

Keystone-SDA

Die Regionalwache City der Stadtpolizei Zürich ist ab 2026 wieder am Samstagvormittag geöffnet. Die Stadtpolizei hat damit auf einen Vorstoss aus dem Parlament reagiert.

(Keystone-SDA) In der Regionalwache mitten in der Innenstadt bei der Urania können ab dem 1. Januar am Samstag von 9 bis 12 Uhr wieder Anzeigen aufgegeben werden, teilte die Stadtpolizei am Freitag mit. Unter der Woche sind alle Wachen von 7 bis 18 Uhr offen.

In dringenden Fällen könnten sich Betroffenen auch ausserhalb der Öffnungszeiten an die Posten wenden, heisst es weiter. Die Wachen in den Kreisen 1, 3, 4 und 11 verfügen über eine Türklingel und eine Gegensprechanlage und sind durchgehend besetzt.

«Für eine Grossstadt nicht angebracht»

In einem deutlich überwiesenen Postulat hatte das Stadtparlament im September 2025 längere Öffnungszeiten der City-Wache gefordert. Dies als Reaktion auf die generelle Schliessung der vier verbliebenen Regionalwachen am Samstag. «Für eine Grossstadt wie Zürich und den leider notwendigen Anzeigen ist das nicht angebracht», hiess es im Vorstoss der FDP.

Die Stadtpolizei betont in der Medienmitteilung, dass Anzeigen jederzeit auch online aufgegeben werden können. Dieser Hinweis finde sich auch an den Eingängen zu den Regionalwachen.

Die Stadtpolizei baut bei den Posten seit längerem ab. Zuletzt schloss sie die Posten Unterstrass, Affoltern und Schwamendingen. Ziel des Abbaus und der kürzeren Öffnungszeiten ist es, mehr Personal auf die Strasse zu bringen. Die Polizei soll für die Bevölkerung sichtbarer werden. Die Stadtpolizei hat aber auch Mühe, ihre Stellen zu besetzen.

Ab den 2030er-Jahren ist eine Umstellung vorgesehen. Neu soll es einen Hauptstandort an der Förrlibuckstrasse geben, in der Nähe der Kriminalpolizei. Drei Stützpunkte sind in der Regionalwache City, auf dem Albis-Areal in Altstetten und im Airgate in Oerlikon vorgesehen. Zudem wird ein Standort bei der Langstrasse beibehalten.