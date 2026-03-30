Stadtpolizei Zürich nimmt Garagen- und Autoeinbrecher fest

Keystone-SDA

Zwei Männer sind am Sonntag im Kreis 12 in einen Autohandel eingebrochen. Am selben Tag ertappte die Polizei zwei Männer, die Gegenstände aus einem parkierten Auto im Kreis 1 klauten. Alle vier Männer wurden festgenommen.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 3 Uhr erhielt die Stadtpolizei Zürich die Meldung, dass im Kreis 12 in einen Autohandel eingebrochen wurde, wie diese am Montag mitteilte. Als die Polizei vor Ort eintraf, flüchteten die Täter, konnten aber nach einer kurzen Verfolgung arretiert werden. Die beiden Franzosen im Alter von 23 und 24 Jahren wurden der Staatsanwaltschaft Zürich zugeführt.

Noch am gleichen Tag hielt gegen 13 Uhr ein Passant eine Patrouille an der Uraniastrasse an. Der Passant hielt einen Mann zurück, der kurz zuvor mit einem Komplizen Gegenstände aus einem Auto entwendet hatte. Das Auto war in der Seidengasse parkiert. Die Stadtpolizei nahm den mutmasslichen Autoeinbrecher fest und brachte ihn in eine Polizeiwache.

Ein zweiter mutmasslicher Täter nahm sie nur kurze Zeit später im Kreis 5 fest. Auch die beiden Algerier im Alter von 36 und 33 Jahren wurden der Staatsanwaltschaft zugeführt.