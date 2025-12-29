Stahlbaufirma ist wegen Streit mit Zoo Zürich in Nachlassstundung

Keystone-SDA

Die Stahlbaufirma Baltensperger AG ist nach einem Streit mit dem Zoo Zürich in provisorischer Nachlassstundung. Das Bezirksgericht Bülach hat diese bis April 2026 gewährt. Über 70 Arbeitsplätze sind in Gefahr.

(Keystone-SDA) Das Gericht gewährte die provisorische Nachlassstundung ab dem 23. Dezember, wie dem Amtsblatt des Kantons Zürich vom Montag zu entnehmen ist.

Die Firma aus Höri kann nun nicht mehr betrieben werden. Je nach Verlauf kommt es zu einer definitiven Nachlassstundung. Diese kann mit der Sanierung der Firma enden. Am Ende des Prozesses kann aber auch der Konkurs des Unternehmens stehen.

Zoo beendete Zusammenarbeit

Die Baltensperger AG geriet mit dem Zoo Zürich in einen Streit um den Bau der Pantanal-Voliere. Die Voliere entsteht auf einer Fläche von 11’000 Quadratmetern und erfordert laut dem Zoo zehn Stahlbögen, die ein 1400 Tonnen schweres Gitternetz tragen und bis zu 35 Meter in die Höhe ragen.

Die Eröffnung war ursprünglich auf 2028 angesetzt. Der Zoo beendete die Zusammenarbeit mit der beteiligten Stahlbaufirma aber kürzlich. Die Firma habe die gewünschten Anforderungen sowohl technisch als auch terminlich und finanziell nicht erreicht. Wann die Voliere eröffnet werden kann, ist unklar.

Das Unternehmen wehrte sich und gab an, das Projekt habe sich weit über den ursprünglich definierten Rahmen hinaus entwickelt. Dennoch sei es in der Lage, das Projekt umzusetzen.

Im Januar sind weitere Gespräche zwischen dem Zoo Zürich und der Baltensperger AG angesetzt. Zu einem Vermittlungsangebot des Stahlbau-Branchenverbands äusserte sich der Zoo wegen der laufenden Gespräche bisher nicht.