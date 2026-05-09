Starke Rauchentwicklung bei Grossbrand in Glarus

Keystone-SDA

Im Kanton Glarus ist am Samstagnachmittag ein grosser Brand ausgebrochen. Die Behörden rufen die Bevölkerung auf, die Fenster zu schliessen und das Gebiet um Näfels, Mollis und Netstal zu meiden und weiträumig zu umfahren.

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(Keystone-SDA) Der Brand führe zu starker Rauchentwicklung und zu einem starken, unangenehmen Geruch, teilte der Kanton Glarus via die Alarmierungsplattform Alertswiss mit. Die Bevölkerung solle Türen und Fenster schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten.

Auf verschiedenen Bildern in sozialen Netzwerken und auf verschiedenen Online-Portalen ist eine hohe und dunkle Rauchsäule zu sehen.