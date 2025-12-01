Stefan Engler zum neuen Ständeratspräsidenten gewählt

Keystone-SDA

Der Bündner Mitte-Politiker Stefan Engler ist neuer Ständeratspräsident. Der Rechtsanwalt erhielt am Montag alle 44 gültigen Stimmen. Er leitet die kleine Kammer als Nachfolger von Andrea Caroni (FDP/AR) ein Jahr lang.

(Keystone-SDA) Der 65-jährige Engler sitzt seit Ende 2011 im Ständerat und gehörte auch schon der Bündner Regierung und dem Bündner Kantonsparlament an. Mit ihm kann Graubünden erneut den Präsidenten einer Kammer des eidgenössischen Parlaments stellen, nachdem Martin Candinas (ebenfalls Mitte) 2022/23 den Nationalrat präsidierte.

Der in Chur wohnhafte Engler ist einer von nur drei rätoromanisch sprechenden Bundesparlamentariern. Er hat bereits vor seiner Wahl angekündigt, auf einen Empfang zu seinen Ehren im Heimatkanton verzichten zu wollen. Er fühle sich ohne diese Feier «einfach wohler». Solche Feiern seien für viele geladene Gäste jeweils mehr ein Muss als ein Genuss.