Steigender Wasserstand hilft dem Buckelwal in der Ostsee

Keystone-SDA

Der zum zweiten Mal auf einer Sandbank in der Ostsee gestrandete Buckelwal hat sich erneut aus seiner misslichen Lage befreit. Am späten Abend ist es ihm nach Behördenangaben gelungen, mit steigendem Wasserstand von der Sandbank freizukommen.

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(Keystone-SDA) Der Wal werde nun von der Wasserschutzpolizei begleitet, die versuche, dem Tier zu folgen, teilte der Sprecher des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommern, Claus Tantzen, mit.

Da die Gewässer in Küstennähe sehr flach sind, sei es ungewiss, ob der Wal erneut stranden wird, sagte Tantzen weiter. Am Freitagabend war der Wal nach seiner ersten Strandung auf einer Sandbank bei Timmendorfer Strand erstmals freigekommen. Später strandete er erneut auf einer Sandbank in der Wismarbucht.

Der 12 bis 15 Meter lange Meeressäuger war am Montagmorgen (23. März) auf einer Sandbank vor Timmendorfer Strand entdeckt worden. Nach tagelangen Bemühungen zahlreicher Helfer hatte sich das Tier in der Nacht zum Freitag selbst von der Sandbank durch eine per Bagger ausgegrabene Rinne befreit.