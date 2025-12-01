The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Stephan Eicher wird sein Lampenfieber nicht los

Keystone-SDA

Trotz seiner jahrzehntelangen Erfahrung verspürt der Berner Chansonnier Stephan Eicher vor jedem Auftritt noch Lampenfieber. Weshalb er sich wie ein Hochstapler fühlt, erzählt der 65-Jährige "Blick".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Angst davor, das Publikum zu enttäuschen, sorgt bei Stephan Eicher vor Konzerten für wacklige Beine. «Ich denke oft, dass ich ein Hochstapler bin und habe Angst davor, dass dies eines Tages auch andere merken könnten», sagt der Musiker im am Sonntag online veröffentlichten Gespräch mit «Blick».

Zwar betet Stephan Eicher nicht, doch bedankt er sich täglich dafür, dass er als Musiker seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Kürzlich veröffentlichte das Schweizer Musikmonument sein 18. Studioalbum «Poussière d’or».

Seine musikalischen Fähigkeiten bezeichnet Stephan Eicher dennoch als «limitiert». Den Erfolg schiebt der Chansonnier vielmehr auf seinen Ehrgeiz. «Dieses Gefühl, ein Hochstapler zu sein, der jederzeit enttarnt werden könnte, werde ich wohl nie mehr los», sagt er.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft