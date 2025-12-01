Stephan Eicher wird sein Lampenfieber nicht los

Keystone-SDA

Trotz seiner jahrzehntelangen Erfahrung verspürt der Berner Chansonnier Stephan Eicher vor jedem Auftritt noch Lampenfieber. Weshalb er sich wie ein Hochstapler fühlt, erzählt der 65-Jährige "Blick".

(Keystone-SDA) Die Angst davor, das Publikum zu enttäuschen, sorgt bei Stephan Eicher vor Konzerten für wacklige Beine. «Ich denke oft, dass ich ein Hochstapler bin und habe Angst davor, dass dies eines Tages auch andere merken könnten», sagt der Musiker im am Sonntag online veröffentlichten Gespräch mit «Blick».

Zwar betet Stephan Eicher nicht, doch bedankt er sich täglich dafür, dass er als Musiker seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Kürzlich veröffentlichte das Schweizer Musikmonument sein 18. Studioalbum «Poussière d’or».

Seine musikalischen Fähigkeiten bezeichnet Stephan Eicher dennoch als «limitiert». Den Erfolg schiebt der Chansonnier vielmehr auf seinen Ehrgeiz. «Dieses Gefühl, ein Hochstapler zu sein, der jederzeit enttarnt werden könnte, werde ich wohl nie mehr los», sagt er.