Sternekoch Daniel Humm verlobt sich mit Schauspielerin

Keystone-SDA

Der Sternekoch Daniel Humm hat sich mit seiner Freundin Annabelle Dexter-Jones verlobt. Der Aargauer überraschte seine Liebste zu diesem Anlass mit einem Gemälde.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Werk sei vom bekannten Künstler Francesco Clemente (72) geschaffen worden und zeige Dexter-Jones (38) oben ohne und mit gespreizten Beinen, berichtete das Newsportal blick.ch am Freitag. Zudem trage sie einen dicken Diamantring. Der 48-jährige Humm teilte Bilder des Gemäldes sowie Fotos des Paares mit dem Künstler auf Instagram.

Humm, der als einer der besten Köche weltweit gilt, schreibt in seinem Post: «Wenn man es weiss, weiss man es. Mit dir war es so offensichtlich. Nie hätte ich mir vorgestellt, dass jemand so Besonderes existieren würde, und du hast mir gezeigt, was wahre Liebe ist. Gemeinsam werden wir für immer auf dieser Reise sein.» Insider hätten die Verlobung des Paares bestätigt, schreibt blick.ch mit Berufung auf «Page Six».

Humm und Dexter-Jones seien erstmals im September letzten Jahres bei den US-Open als Paar gesichtet worden. Der Chefkoch des renommierten New Yorker Restaurants «Eleven Madison Park» war zuvor im Jahr 2022 mit Demi Moore (62) liiert.