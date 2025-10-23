Sturmtief „Benjamin“ fegt über die Schweiz

Keystone-SDA

Heftige Sturmböen haben am Donnerstagmorgen in der Westschweiz für Schäden gesorgt. In La Dôle wurden Windspitzen von 132 km/h gemessen. Der Höhepunkt ist laut Meteonews gegen Mittag zu erwarten. Der Bund warnte vor möglichen Gefahren.

(Keystone-SDA) Der Sturm führte bereits zu Verkehrsproblemen. Die Neuenburger Kantonspolizei teilte auf Anfrage von Keystone-SDA mit, dass die Seyon-Schlucht wegen umgestürzter Bäume vorübergehend gesperrt werden musste.

Auch der Bahnverkehr war beeinträchtigt, unter anderem zwischen La Chaux-de-Fonds und Besançon sowie zwischen Vevey und Aigle, wie es auf der SBB-Webseite hiess. Zwischen Biel und Moutier, sowie zwischen Basel und Laufen verkehrten Züge teils mit Verspätungen. In Genf schloss die Stadtverwaltung vorsorglich alle Parks und Spazierwege bis auf Weiteres.

Der Bund gab für den gesamten Nordalpenraum eine Warnung der Stufe 3 von 5 raus. Es könnte zu umstürzenden Bäumen oder Beschädigungen einzelner Dächer kommen. Ebenso könnte intensiver Dauerregen zu Hochwassergefahr führen.