Suisseculture sieht professionelle schweizerische Kultur in Gefahr

Keystone-SDA

Der Kulturdachverband Suisseculture sieht das professionelle Kulturschaffen in der Schweiz in Gefahr - angesichts der politischen Diskussionen über das Milliarden-Sparpaket des Bundes, die Bilateralen III und die SRG-Halbierungsinitiative.

(Keystone-SDA) Die Widerstandsfähigkeit der Kulturschaffenden sei wie ein Gummiband, das seit Jahren gedehnt und gedehnt werde – «und jetzt vor dem Zerreissen steht», sagte Estelle Revaz, Cellistin, SP-Nationalrätin (GE) und Suisseculture-Präsidentin, am Mittwoch vor den Medien. Die Kultur in der Schweiz sei am Ende ihrer Kräfte angelangt.

Vor diesen Hintergründen machte Suisseculture seine Forderungen klar: Es brauche faire Löhne und Honorare sowie soziale Absicherung bei Krankheit oder Unfall für die Kulturschaffenden; verlässliche Sichtbarkeit im In- und Ausland und den europäischen Anschluss über Creative Europe.