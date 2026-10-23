Sunrise baut 358 Stellen ab

Sunrise streicht 358 Stellen Keystone-SDA

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Sunrise baut im Rahmen einer Neuausrichtung des Betriebsmodells 358 Stellen ab. Ursprünglich hatte der zweitgrösste Schweizer Telekomkonzern einen Abbau von bis zu 450 Stellen erwogen.

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(Keystone-SDA) Dank Vorschlägen der Arbeitnehmendenvertretung und der Gewerkschaft Syndicom habe die Zahl im Konsultationsverfahren deutlich reduziert werden können, teilte Sunrise am Freitag mit.

Für die betroffenen Mitarbeitenden gelte ein Sozialplan, dessen Leistungen laut Sunrise insbesondere für ältere Angestellte im Zuge der Konsultationen ausgebaut wurden. Zudem biete das Unternehmen in ausgewählten Bereichen ein freiwilliges Austrittsprogramm zu den Bedingungen des Sozialplans an.

Sunrise begründet den Stellenabbau mit einer mehrjährigen Neuausrichtung und dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz zu steigern. Parallel dazu prüft das Unternehmen Zulieferverträge und weitere externe Kosten.