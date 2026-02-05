Sunrise entlässt 147 Angestellte statt ursprünglich geplant 190

Keystone-SDA

Der Stellenabbbau bei Sunrise fällt kleiner aus als gedacht. Der Telekomkonzern entlässt 147 Mitarbeiter statt der ursprünglich geplanten 190.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kündigungen sollen im laufenden und im kommenden Monat erfolgen, teilte Sunrise am Donnerstag nach dem Ende der Konsultationsphase mit. Die Sunrise-Geschäftsleitung habe im Austausch mit der Arbeitnehmervertretung und der Gewerkschaft Syndicom die Vorschläge zur Minderung des Stellenabbaus und zu dessen Auswirkungen vertieft geprüft.

«Das hat Wirkung gezeigt: 43 Entlassungen konnten verhindert werden», teilte Syndicom in einer Stellungnahme mit.

«Das Konsultationsverfahren hat jedoch gezeigt, dass Entlassungen unumgänglich sind», schrieb Sunrise weiter. Betroffen davon seien Führungskräfte und normale Angestellte. Es gebe einen Sozialplan.

Shop- und Kundendienst-Mitarbeiter mit direktem Kundenkontakt seien weitestgehend vom Stellenabbau ausgenommen. Bei den Lehrlingen werde gar nicht gestrichen, hiess es weiter.

Sunrise hatte den grossen Stellenabbau vor einem Monat angekündigt. Damit will der Konzern die Unternehmensstruktur vereinfachen. Verantwortlichkeiten würden mit weniger Hierarchieebenen und grösseren Führungsspannen klarer geregelt. Ziel der Streichungen seien «kürzere Entscheidungswege und die Konsolidierung sich überschneidender Funktionen», hiess es.