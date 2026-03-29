SVP räumt bei Berner Parlamentswahlen mit 7 Sitzgewinnen ab

Keystone-SDA

Die SVP ist die grosse Siegerin bei den bernischen Grossratswahlen. Sie hat sieben Sitze hinzugewonnen und stellt neu 51 der 160 Ratsmitglieder. Das zeigt die Auswertung der einzelnen Kreise durch Keystone-SDA.

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(Keystone-SDA) Die SP holte vier zusätzliche Sitze und bringt es neu auf 36 Mandate. Auf den nächsten Plätzen folgen die FDP mit unverändert 18 Sitzen, die Grünen mit 17 (-2) und die GLP mit 15 (-1), danach die Mitte mit 9 (-3) und die EDU 8 (+2).

Am meisten Sitze verloren hat die EVP: Sie stellt nur noch 5 Ratsmitglieder (-4). An die übrigen Parteien geht noch ein einziger Sitz (-3).