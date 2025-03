Die Woche in der Schweiz

Rund 187’000 Schweizerinnen und Schweizer verbringen ihren Lebensabend im Ausland. Doch nicht alle finden dort das erhoffte Glück, wie der Tages-Anzeiger am Montag schrieb. Laut der Studie im Fachmagazin Psychology and Aging leiden Rentnerinnen und Rentner im Ausland öfter unter sozialer Einsamkeit, da sie den Kontakt zu langjährigen Freundinnen und Freunden sowie zu Familienmitgliedern verlieren und neue Beziehungen schwer aufzubauen sind.

Während Ausgewanderte in sozialen Medien oft ihr sonniges Leben zeigen, gelingt die Integration am neuen Wohnort nicht immer. Besonders in Regionen mit vielen ausländischen Rentnerinnen und Rentnern entstehen abgeschottete Gemeinschaften, in denen echtes Zugehörigkeitsgefühl fehlt.

Mit zunehmendem Alter steigt nicht nur die Einsamkeit, sondern auch die Pflegebedürftigkeit. Viele stellen dann fest, dass das Gesundheitssystem vor Ort nicht den gewohnten Standard bietet – und sehnen sich nach der alten Heimat zurück.