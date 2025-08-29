Heute in der Schweiz

Fürs ESAF aus Kanada angereist: Thomas Badat und Martin Mathis. In der Mitte ihr Betreuer, der ehemalige Schwinger Adrian Oertig.

Heute startet in Mollis im Glarnerland mit dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest der Schweizer Event des Jahres.

Das Schwingfest findet nur alle drei Jahre statt, erstmals nun im Kanton Glarus.

Bis Sonntag erwarten die Veranstalter 350’000 Besuchende. 15 Jahre Arbeit stecken in der Vorbereitung. Morgen Samstag marschieren ab 8 Uhr die 274 Schwinger in die «grösste temporäre Arena der Welt» ein, wie die Veranstalter sagen.

In acht Gängen, je vier am Samstag und Sonntag, wird der nächste Schwingerkönig ermittelt. Die beiden besten Schwinger nach sieben Gängen kämpfen im Schlussgang um den Königstitel. Der Sieger erhält zudem den Muni «Hägar».

Daneben geht es auch um die eidgenössischen Kränze. Wer einen solchen erringt, darf sich fortan «Eidgenosse» nennen.

Auch sechs Auslandschweizer aus Nordamerika treten an. Einige von ihnen sind das erste Mal überhaupt in der Schweiz – andere schon wahre Routiniers.