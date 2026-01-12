Grüezi Swiss Abroad – der Newsletter für die Fünfte Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland



Wussten Sie, dass in Venezuela offiziell 813 Schweizerinnen und Schweizer gemeldet sind?



Am 3. Januar 2026 führten die USA eine Militäroperation in Venezuela durch, bei der Präsident Nicolás Maduro und seine Frau festgenommen und in die USA gebracht wurden. Seither ist die Lage politisch angespannt und unsicher.



Wie erlebt die Schweizer Gemeinschaft in Venezuela diese Ereignisse? Dieser Frage bin ich nachgegangen und habe mit zwei Schweizern vor Ort gesprochen.



Auch die Tragödie von Crans-Montana bewegt viele Menschen weit über die Landesgrenzen hinaus. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und Verletzten – und bei ihren Angehörigen.



Trotz der Turbulenzen zu Beginn dieses Jahres – oder vielleicht gerade deshalb – wünsche ich Ihnen alles Gute und vor allem viel Gesundheit für 2026.



Emilie Ridard Auswanderung, Rückkehr in die Schweiz, Familie, Schulbildung, Renten, Banken, Versicherungen... Ich interessiere mich für die Schweizer und Schweizerinnen im Ausland und informiere sie über alltägliche oder grössere Themen, die sie beschäftigen und betreffen.

Ihre Kommentare in unseren Debatten sind es, die den Austausch in der Community am Leben erhalten. Sie geben uns in der Redaktion auch immer wieder Einblick in die Themen, die Sie als Schweizerinnen und Schweizer im Ausland beschäftigen.

Die Schweizer Bevölkerung im Ausland wird älter und das Thema Tod gewinnt an Bedeutung. Auch wenn es wenig erfreulich ist, sollte es kein Tabu sein, da es verschiedene Konsequenzen mit sich bringt.

Eine mögliche Konsequenz kann das Bedürfnis sein, zu seinen Wurzeln zurückzukehren, wenn man einen geliebten Menschen verliert. Deshalb stelle ich Ihnen folgende Frage:

Mehr Debatte Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard Hat der Tod eines geliebten Menschen Ihr Leben im Ausland in Frage gestellt? Der Verlust des Partners oder eines Familienmitglieds stellt das Leben komplett auf den Kopf. Diese schwere Zeit im Ausland durchzustehen, kann noch erschütternder sein. Während einige das Bedürfnis verspüren, zu ihren Wurzeln zurückzukehren, entscheiden sich andere dafür, zu bleiben. Was haben Sie getan und warum? Nehmen Sie an der Diskussion teil Diskussion anzeigen

Wenn Sie jemanden kennen, der oder die sich in dieser Situation befindet, leiten Sie diesen Newsletter gerne weiter.

Wir stellen Ihnen in diesem Newsletter regelmässig eine Frage. Die schönsten, interessantesten oder erstaunlichsten Beiträge veröffentlichen wir jeweils in einer kommenden Ausgabe.

Machen Sie mit! Hier geht es zu den aktuellen Debatten.

Antworten aus der Community

Auch im Jahr 2026 möchten wir die Vielfalt der Auslandschweizer:innen-Gemeinschaft sichtbar machen und ihre Stimmen mit der Community teilen.

Dafür suchen wir immer wieder Menschen, die bereit sind, ihre Erfahrungen in einem Video zu teilen. Haben Sie Lust, dabei zu sein? Dann melden Sie sich gerne per E-Mail bei mir: emilie.ridard@swissinfo.ch.

Für Sie ausgewählt

Mehr als eine Woche ist seit der militärischen Intervention der Vereinigten Staaten in Venezuela vergangen und die Lage hat sich etwas beruhigt.

Die Schweizer Gemeinschaft im Land ist nicht mehr sehr gross, verfügt aber über einen einzigartigen Einblick. Dadurch ist es ihr möglich, die Ereignisse einerseits aus europäischer Sicht zu analysieren und andererseits von ihrer tiefen Kenntnis des lateinamerikanischen Landes zu profitieren.

Mehr Swiss Abroad Zwei Schweizer in Venezuela sagen: «Die US‑Intervention musste kommen» Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Erleichterung bei zwei Schweizern in Venezuela: Das Leben normalisiert sich trotz Furcht vor Repressalien. Doch wie schätzen Sie die Zukunft ein? Mehr Zwei Schweizer in Venezuela sagen: «Die US‑Intervention musste kommen»

Die Tragödie von Crans-Montana hat Menschen weltweit erschüttert. Am 9. Januar beging die Schweiz einen nationalen Trauertag für die 40 Opfer der Silvesternacht. Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer auf allen Kontinenten zeigen im digitalen Kondolenzbuch des Bundes, auf den sozialen Medien und mit lokalen Aktionen ihre Anteilnahme und Verbundenheit mit der Heimat.

Mehr Swiss Abroad «Wir sind in Gedanken bei euch» – So bewegt reagieren Auslandschweizer auf Crans-Montana Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Am nationalen Trauertag für die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana zeigt auch die Fünfte Schweiz ihre Anteilnahme. Mehr «Wir sind in Gedanken bei euch» – So bewegt reagieren Auslandschweizer auf Crans-Montana

Kendall Gewalt wurde 1969 in Kalifornien als Tochter einer Schweizerin und eines Nordamerikaners geboren. Obwohl ihre Mutter zum Zeitpunkt ihrer Geburt die Schweizer Staatsangehörigkeit besass, wurde diese nicht an die Kinder weitergegeben.

Kendall betrachtete sich seit ihrer Geburt als Schweizerin, erfuhr jedoch als Erwachsene, dass sie nie automatisch Anspruch auf einen Schweizer Pass gehabt hatte. Jetzt ist sie daran, sich einbürgern zu lassen.

Mehr Swiss Abroad Schweizerin im Herzen – aber nicht auf dem Papier Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Tiefstand bei Auslandeinbürgerungen: Kendall Gewalt durchläuft derzeit den Einbürgerungsprozess – nachdem sie erst als Erwachsene erfuhr, dass sie nie automatisch Schweizer Bürgerin war. Mehr Schweizerin im Herzen – aber nicht auf dem Papier

Ein Schweizer Pass ist für junge Menschen fast kostenlos, für Auslandschweizer jedoch deutlich teurer. Studien zeigen, dass die Kosten für junge Menschen der zweiten oder dritten Generation, die in der Schweiz leben, eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung für eine Einbürgerung spielen. Aus diesem Grund haben mehrere Kantone beschlossen, ihre Gebühren zu senken.

Personen, die ihre Schweizer Staatsbürgerschaft im Ausland verloren haben, weil sie diese beispielsweise nicht vor dem 25. Lebensjahr bestätigt haben, müssen hingegen mehrere hundert Franken bezahlen, sei es für die Wiedererlangung der Staatsbürgerschaft oder für eine erleichterte Einbürgerung.

Mehr Swiss Abroad Der Preis des Schweizer Passes: Für Junge fast gratis – für Auslandschweizer teuer Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht In Basel-Stadt kostet die Einbürgerung für Junge künftig nur noch 100 Franken – für Auslandschweizer bleibt der Pass deutlich teurer. Mehr Der Preis des Schweizer Passes: Für Junge fast gratis – für Auslandschweizer teuer

👉 Weitere Artikel für die Fünfte Schweiz finden Sie hier.

Auswandern leicht gemacht

Beendet ein Wohnsitz im Ausland automatisch die Steuerpflicht in der Schweiz? Nicht ganz, denn diese endet nicht unbedingt an der Schweizer Grenze. Hier sind die Aspekte, die Sie beachten sollten, wenn Sie ins Ausland ziehen.

Mehr Auswandern Steuern beim Auswandern aus der Schweiz: Das sollten Sie wissen Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Von der Abmeldung bis zur Doppelbesteuerung – erfahren Sie hier, worauf Sie achten müssen. Mehr Steuern beim Auswandern aus der Schweiz: Das sollten Sie wissen

Vielleicht gehören Sie (noch) nicht zur grossen Auslandschweizer:innen-Community – oder Sie kennen jemanden, der oder die mit dem Gedanken spielt, auszuwandern.

Unsere Seite «Auswandern leicht gemacht» bietet fundierte Informationen zu Themen wie Leben im Ausland, Steuern, Vorsorge, Familie und Rückkehr in die Schweiz.

Offizielle Informationen finden Sie beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), weiterführende Beratung bietet die Auslandschweizer-Organisation (ASO).

Ungewöhnliche Schweiz

🔍 Was macht die Schweiz einzigartig? Swissinfo berichtet wöchentlich über interessante, ungewöhnliche und manchmal bizarre Geschichten aus der Schweiz.

Mehr Ungewöhnliche Schweiz Der angsteinflössendste Brunnen der Schweiz Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Wer Bern mit Kindern besucht, sollte sich vom Kornhausplatz fernhalten. Hier befindet sich der Kindlifresserbrunnen, der Kindern den Schlaf rauben kann. Mehr Der angsteinflössendste Brunnen der Schweiz

Mehr Ungewöhnliche Schweiz Warum die Schweiz kein Staatsoberhaupt hat Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Das jährlich rotierende Bundespräsidium ist eine typisch schweizerische Eigenheit, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Mehr Warum die Schweiz kein Staatsoberhaupt hat

Mehr Kultur Frohes – und gruseliges – neues Jahr in der Schweiz! Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt feiern den Jahreswechsel mit Ritualen oder Bräuchen – auch die Schweizer:innen. Mehr Frohes – und gruseliges – neues Jahr in der Schweiz!

👉 Weitere erstaunliche Fakten über die Schweiz finden Sie hier.

Unser Service für die Schweizer:innen im Ausland

📲 Schon die SWIplus-App runtergeladen?

Diese speziell für Sie entwickelte App bietet Ihnen noch mehr Inhalte, damit Sie mit der Schweiz in Kontakt bleiben können. Dort finden Sie auch unseren neuen Podcast «Adieu, merci la Suisse».

Hier geht es zu unserer letzten Episode:

Mehr Swiss Abroad Auslandschweizerin: «Ich plane Besuche weit im Voraus – so ist es beim Abschied kein auf Nimmerwiedersehen» Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die 5. Folge des Podcasts «Ade merci, Schweiz» zeigt, wie sich Nähe und Identität im Ausland verändern – und wie Distanz Beziehungen manchmal vertieft. Mehr Auslandschweizerin: «Ich plane Besuche weit im Voraus – so ist es beim Abschied kein auf Nimmerwiedersehen»

🧭 Bleiben Sie informiert – bleiben Sie verbunden.

Vielen Dank, dass Sie diesen Newsletter gelesen haben. In zwei Wochen erhalten Sie die nächste Ausgabe. Bis dahin freuen wir uns auf Ihre Stimme, Ihre Sichtweise und Ihre Geschichte.

Feedback? Themenvorschläge?

📩 Schreiben Sie mir: emilie.ridard@swissinfo.ch

Mehr Swiss Abroad Der Newsletter für alle Schweizerinnen und Schweizer im Ausland Portraits, Politik und Perspektiven: Abonnieren Sie die relevanteste Berichterstattung zur Fünften Schweiz. Mehr Der Newsletter für alle Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

