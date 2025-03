Heute in der Schweiz

In der Schweiz unterliegt die Rüstungsindustrie dem Kriegsmaterialgesetz, das unter anderem die Lieferung von Waffen an Länder, in denen Krieg herrscht, verbietet. In Zeiten, in denen die Europäische Kommission plant, 800 Milliarden Euro in die Wiederbewaffnung Europas zu investieren, schadet die derzeitige Regelung der Schweizer Rüstungsindustrie. Nachdem der Bundesrat abgelehnt hatte, dass Deutschland Schweizer Material in die Ukraine exportiert, haben mehrere Länder darauf verzichtet, Schweizer Material zu bestellen.

In der Schweiz gibt es zahlreiche Unternehmen, die direkt oder indirekt mit dem Rüstungssektor verbunden sind. Laut dem Institut BAK Basel würde die Rüstungsindustrie in der Schweiz rund 14’000 Arbeitsplätze mit einer Wertschöpfung von 2,3 Milliarden Franken generieren. Unter Berücksichtigung der indirekten Arbeitsplätze würde diese Zahl jedoch auf 32 Milliarden ansteigen. Und laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) sind die Schweizer Kriegsmaterialexporte deutlich zurückgegangen.

Das Eidgenössische Verteidigungsdepartement war sich der Besorgnis der Branche offensichtlich bewusst und erklärte: «Die Schweiz (und ihre Rüstungsindustrie) müssen in Europa wieder als verlässliche Partner wahrgenommen werden. Dafür braucht es Rahmenbedingungen und Rechtssicherheit für Rüstungsexporte».

Der Bundesrat will nun das Kriegsmaterialgesetz überarbeiten. Dieses erlaubte es in bestimmten Fällen, Waffen in Länder zu exportieren, die sich in einem Konflikt befinden. Das Parlament wird in Kürze über diese umstrittene Gesetzesänderung entscheiden.